برشلونة يصدم لاعب ألميريا

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أحمد جودة - القاهرة - أشار تقرير صحفي، إلى موقف نادي برشلونة من التعاقد مع أحد لاعبي ألميريا الإسباني وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يستبعد ضم ديون لوبي

أوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن نادي برشلونة يستبعد السنغالي ديون لوبي لاعب ألميريا من خياراته لدعم خط الوسط في الفترة الصيفية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن استبعاد ديون لوبي لاعب وسط ألميريا من خيارات إدارة برشلونة يأتي لأسباب فنية واقتصادية.

ولفت المصدر ذاته إلى إن هناك خيارات أخرى في حسابات إدارة برشلونة مثل أمادو أونانا لاعب إيفرتون وكيفرين تورام من نيس وماتس ويفر من فينورد.

ويعد خيار أونانا، صعبًا بالنسبة لإدارة برشلونة بسبب سعره المرتفع بينما تورام ليس محورًا خالصًا.