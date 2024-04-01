نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يهزم فياريال بثنائية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره فياريال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "لا سيراميكا"، وذلك في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

سجل أكسيل فيتسل أول أهداف اللقاء لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء فياريال، نفذها رودريجو ريكيلمي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فيتسل برأسية من على القائم الأول، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل ألكسندر سورلوث لصالح فياريال في الدقيقة 50، بعد تمريرة من جيرارد مورينو إلى زميله سورلوث الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد كرة أرضية بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس يان أوبلاك.

وأحرز ساؤول نيجويز الهدف الثاني لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 88، بعد تمريرة من سيزار أزبيليكويتا إلى ساؤول الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين حارس مرمى فياريال.

ويحتل أتلتيكو مدريد بعد هذا الفوز المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بعد الفوز في ثمانية عشر مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثماني مباريات، فيما يحتل فريق فياريال المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثمانية لقاءات وخسارة اثنتا عشرة مباراة.

