نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن عودة الشناوي من ألمانيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.
الشناوي يواصل تأهيله
أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، أن الشناوي سوف يواصل برنامج التأهيل بداية من الغد، بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق.
وأوضح أن حالة الشناوي مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.
كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.