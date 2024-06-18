الزمالك مهدد بخسارة عبدالله السعيد أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - بات فريق الزمالك، مهددًا بخسارة خدمات لاعبه عبدالله السعيد أمام الغريم التقليدي الأهلي في قمة الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري.

عبدالله السعيد قد يغيب عن قمة الزمالك والأهلي

يفقد فريق الزمالك، عبدالله السعيد أمام الأهلي حال حصوله على بطاقة صفراء في المباراة المقبلة للفارس الأبيض مع فاركو والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويغيب عبدالله السعيد، عن لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بسبب تراكم البطاقات حال تلقي الإنذار الثالث في مواجهة فاركو، بعد بطاقتين صفراوتين سابقتين أمام المصري والبنك الأهلي.

فيما شارك عبدالله السعيد، أمس الإثنين، في خسارة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في بطولة دوري نايل.

ويحتل فريق الزمالك، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة.