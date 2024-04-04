نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس 4 أبريل 2024 على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل ليفربول، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بعد الفوز في 20 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 3 مواجهات.

فيما يتذيل فريق شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 20 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها وتحديدًا bein Sports 2HD.