نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 4 أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” تحليلًا مفصلًا لجدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم في الجولة السابعة عشرة، حيث يتطلّع كل فريق إلى تحقيق الفوز واستعادة نقاط المباراة الثلاث.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

جدول ترتيب الفرق في دوري NILE حاليًا كالتالي:

المصري البورسعيدي - 27 نقطة

إنبي - 26 نقطة

بيراميدز - 25 نقطة

زد إف سي - 24 نقطة

الاتحاد السكندري - 24 نقطة

سيراميكا كليوباترا - 22 نقطة

الجونة - 22 نقطة

سموحة - 22 نقطة

طلائع الجيش - 20 نقطة

الأهلي - 17 نقطة

مودرن فيوتشر - 17 نقطة

الإسماعيلي - 17 نقطة

بلدية المحلة - 16 نقطة

الزمالك - 15 نقطة

البنك الأهلي - 15 نقطة

المقاولون العرب - 12 نقطة

فاركو - 11 نقطة

الداخلية - 9 نقاط

مواعيد مباريات اليوم الخميس

وفيما يخص مباريات اليوم، ستجرى اللقاءات التالية:

المصري البورسعيدي مقابل الاتحاد السكندري في تمام الساعة 10:00 مساءً.

إنبي يواجه فاركو في تمام الساعة 10:00 مساءً.

ويستضيف البنك الأهلي نادي الداخلية أيضًا في تمام الساعة 10:00 مساءً.