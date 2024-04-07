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أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة مثيرة ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي، استطاع فريق نابولي تحقيق فوز هام على نظيره مونزا بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة خلال جزء كبير من المباراة.

نابولي يكتسح مونزا برباعية في الدوري الإيطالي

المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب ستاديو بريانتو شهدت تقدمًا سريعًا لفريق مونزا عن طريق ميلان ديوريتش في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول.

لكن رد فعل قوي من جانب نابولي جعل الأمور تتغير تمامًا في الشوط الثاني، حيث تمكن فيكتور أوسيمين من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55، وبعدها بدقيقتين فقط، أضاف ماتيو بوليتانو الهدف الثاني لفريق نابولي.

ولم تتوقف إثارة المباراة عند هذا الحد، حيث سجل بيتور زيلنيسكي هدفًا آخر لنابولي في الدقيقة 61، قبل أن يقلص كولباني الفارق لمونزا في الدقيقة التالية.

ومع استمرار الضغط من نابولي، أضاف جياكومو راسبادوري الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليؤكد فوز فريقه بالمباراة وحصده لثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد نابولي إلى 48 نقطة في المركز السابع في جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط عن روما الفريق المحتل للمركز الخامس والمؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال.

بينما توقف رصيد مونزا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.