نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يضحي من أجل البقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صحفي إسباني، أن أحد لاعبي برشلونة قد حسم موقفه بالبقاء في ملعب “كامب نو” وإغلاق باب رحيله بشكل نهائي في الفترة المقبلة.

كانسيلو يريد البقاء مع برشلونة

قال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو، أن البرتغالي جواو كانسيلو نجم برشلونة المعار من مانشستر سيتي، لنهاية الموسم، يريد البقاء مع الفريق الكتالوني.

وأشار موريتو إلى أن كانسيلو سيرفض جميع العروض التي سوف تقدم له لأجل البقاء في برشلونة.

وانضم الظهير الأيمن البرتغالي إلى برشلونة في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويخطط نادي برشلونة، للتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لبقاء كانسيلو الموسم المقبل، سواء عن طريق شراء عقده أو حتى تجديد فترة إعارته.