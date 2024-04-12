نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نوير وساني عن تدريبات بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت قناة "سكاي" التليفزيونية، أن حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، والجناح ليروي ساني، غابا عن تدريبات الفريق الخميس.

غياب نوير وساني عن تدريبات بايرن ميونخ

ووفقا لما ذكرته "سكاي" تم منح الثنائي راحة قبل مواجهة كولن بعد غدًا السبت ببطولة الدوري الألماني، واستعدادا للمواجهة الكبرى أمام آرسنال في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا 17 أبريل (نيسان) الجاري.



وفي الوقت الذي يقترب فيه باير ليفركوزن من تحقيق لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه الأسبوع المقبل، بات دوري أبطال أوروبا المسابقة الوحيدة المتبقية لبايرن هذا الموسم، حيث خرج الفريق "البافاري" كذلك من بطولة كأس ألمانيا.

وغاب نوير مؤخرًا عن مبايات الفريق بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، فيما عاد ساني للمشاركة مع بايرن بعد فترة من الغياب بسبب مشاكل عضلية، وشارك الثنائي في مواجهة آرسنال التي انتهت بالتعادل 2-2 في لقاء الذهاب بملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن أول أمس الثلاثاء.

وقال بايرن، أمس الأربعاء: "إن المهاجم مسيرجي جنابري سيغيب في الوقت الحالي، وذلك بسبب شد عضلي، ولن يتواجد في مواجهة آرسنال الاسبوع المقبل.