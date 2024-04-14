نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وأودينيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي روما مع نظيره فريق أودينيزي اليوم الأحد الموافق 14 أبريل الحالي بستاد فريولي في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما وأودينيزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وأودينيزي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب روما وأودينيزي

ويحتل الذئاب المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 55 نقطة بعد تحقيق 16 فوز و7تعادلات وخسر ثمانية بينما يأتي نظيره فريق أودينيزي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بستة عشر وهزم بأحد عشر.

القنوات الناقلة لمباراة روما وأودينيزي

تردد قناة abu dhabi sports

القمر: نايل سات

التردد: 12091

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.