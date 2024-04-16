ميدو: إبراهيم نور الدين كان سيجلس في منزله إذا قام بطرد نيدفيد

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إبراهيم نور الدين، حكم مباراة القمة كان سيبتعد عن المشهد الرياضي بالكامل حال قيامه بطرد كريم نيدفيد، لاعب الأهلي.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد اتحاد كرة في الدنيا يعلن عن طاقم حكام بأكثر من 24 ساعة، إلا أن الأخطاء أصبحت عادية في الكرة المصرية".



وأضاف: "إبراهيم نور الدين وضع نفسه في موقف صعب بإعلان موعد اعتزاله وإصراره على إدارة مباراة القمة".



وتابع: "إذا أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء لكريم نيدفيد في الدقيقة 32 لكان جلس في منزله لأخر يوم في عمره، ولن يعمل في التحليل أو اتحاد الكرة أو في أي شيء آخر".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "من 10 حكام سيقوم 9 حكام غير الحكم إبراهيم نور الدين بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لكريم نيدفيد في تدخله على ناصر ماهر".