نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك يرشح هذا الثلاثي للانضمام لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حلمى طولان نجم الزمالك الأسبق، أن هناك بعض اللاعبين يستحقوا الإنضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة من فريق نادى الزمالك وفى مقدمتهم ناصر ماهر وعمر جابر ونبيل عماد دونجا.

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما على حساب الأهلي، أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.

تصريحات حلمي طولان

وقال حلمى طولان خلال تصريحات إذاعية: الأهلى كان الأكثر استحواذًا على الكرة فى منتصف الملعب فى بداية المباراة ولكن المدير الفنى لفريق الزمالك جوميز تدارك الموقف وعودة التوازن داخل منتصف الملعب بسبب عدم قدرة الثلاثى على الدفاع عبد الله السعيد وناصر ماهر وأحمد حمدى والتحكيم قدم مباراة كويسة وراضى عنها ".

وأشار حلمى طولان، أن فريق الاهلى لديه العذر بسبب ضغط المباريات خارجيا وداخليا والإرهاق واضح على اللاعبين وكولر كان لديه بعض الغيابات المؤثرة على رأسها حسين الشحات وبيرسى تأو وإمام عاشور.