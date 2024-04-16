نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بطلًا للسوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الأهلي لكرة اليد أمام نظيره الزمالك وذلك في مباراة بطولة السوبر الأفريقي.

واستطاع فريق اليد بقيادة المدرب ديفيد ديفز الفوز باللقب بنتيجة 23-21 في مباراة مثيرة وقوية.



أرقام قياسية

وبهذا الفوز يضمن الأهلي التأهل لبطولة سوبر جلوب للمرة الثالثة على التوالي بعد حصد اللقب، وأيضا حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.



تاريخ ألقاب الأهلي



واستطلع المارد الأحمر التتويج باللقب الأول لكأس السوبر الإفريقي عام 2017 بالفوز على الزمالك، في المباراة التى أقيمت بالمغرب.

بينما حصد اللقب الثاني عام 2022 على حساب الزمالك في النيجر

وفاز باللقب الثالث عام 2023 بفوزه على الزمالك على صالة الأمير عبد الله الفيصل، قبل حصد اللقب اليوم على حساب الزمالك.