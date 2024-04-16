نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الدولي لتنس الطاولة يشيد بمحمد البيلي فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة باللاعب محمد البيلي وذلك بعد مباراته أمام الفرنسي سيمون جوزي في بطولة كأس العالم والتي تقام في الصين.

وجاءت الإشادة بسبب قرار الحكم باحتساب نقطة في الشوط الرابع والتي كادت أن تؤمن له التعادل بنتيجة 2-2 بعد تأخر البيلي بنتاجه 2-1.

اعتراضات من الفرنسي

ولاقى قرار الحكم اعتراض كبير من اللاعب الفرنسي، حول احتساب النقطة لنظيره المصري ليتدخل البيلي بالحديث مع حكم المباراة ليعدل القرار لصالح الفرنسي ويلاقي النجم المصري إشادة كبيرة على الرغم من خسارته بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

إشادة من الاتحاد الدولي

وجاء منشور الاتحاد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "عرض استثنائي للروح الرياضية تم التقاطه في كأس العالم عدل محمد البيالي قرار الحكم برشاقة، مؤكدا أن النقطة ذهبت إلى سيمون جوزي الذي ذهب بعد ذلك لتأمين النصر في المباراة

تمامًا كما قال سيمون، يا له من فعل راقي حقًا".

