مباشر الآن تويتر HD.. مشاهدة مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة العين والهلال، ينتظر عشاق كرة القم الآسيوية لقاء الهلال والعين في دورى أبطال آسيا.. تنطلق اليوم الأربعاء مباراة قوية بين فريق العين الإماراتي ضد الهلال السعودي، على استاد هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، وذلك بعد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، لتقام اليوم بدلًا من أمس الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.





تأجيل مباراة العين والهلال في دورى أبطال أسيا:

كان من المقرر أن تقام مباراة العين والهلال في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد، لكن تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.



موعد مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024:

-مباراة العين ضد الهلال، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

-موعد مباراة العين ضد الهلال في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

- تنطلق صفارة مباراة الهلال والعين في الثامنة بتوقيت الإمارات.

ويذكر أن العين وصل إلى نصف النهائي، بعد تجاوز النصر السعودي في صدام مثير بدور الثمانية، بينما عبر الهلال غريمه الاتحاد في الكلاسيكو.

القنوات الناقلة لمباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024:



-تبث مباراة الهلال والعين اليوم الأربعاء من خلال قنوات beIN Sports AFC، كما يمكن مشاهدة العين والهلال داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC SPORT HD.

-كما يمكن مشاهدة مباراة الهلال والعين من خلال تطبيق TOD TV، ومن داخل المملكة ايضا عبر تطبيق شاهد.

-وأما إذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، فيمكن متابعة البث المباشر لمباراة العين والهلال من أي مكان في العالم عبر Nord VPN.

معلق مباراة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024:



يتولى مهمة التعليق على مباراة العين والهلال السعودى اليوم المعلق فهد العتيبي، بينما يتولى عصام الشوالي مهمة التعليق على قناة بي إن سبورتس.

تشكيل العين المتوقع لمباراة الهلال في دوري أبطال آسيا:

حراسة المرمى الدفاع الوسط الهجوم خالد عيسى خالد هاشمي، إيريك، كوامي، عبدول توريه يونج يو بارك، محمد عباس، ماتياس بالاسيوس جوناتاس سانتوس، عمير اتزيلي، سفيان رحيمي

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا:

حراسة المرمى خط الدفاع خط الوسط الهجوم ياسين بونو سعود عبدالحميد ــ على البليهي ــ كاليدو كوليبالي ــ ياسر الشهراني روبن نيفيز ــ ملكوم ــ ميلنكوفيتش سافيتش عبدالله الحمدان ــ ميشيل ديلجادو ــ سالم الدوسري

تاريخ مواجهات الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا:

جديار بالذكر، أنه قد سبق التقى الهلال والعين في 14 مباراة بدوري أبطال آسيا وحقق كلا منهما التالى:

-حقق كلا الفريقين 6 انتصارات، وتعادلا مرتين وهو ما يجعل المواجهة المقبلة حاسمة في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

والتقى الهلال السعودى مع نظيره العين في نصف النهائي مرة واحدة فقط من قبل، وكانت في نسخة 2013 – 2014، وحقق الهلال وقتها الفوز ذهابًا بنتيجة (3-0) على أرضه، وفي الإياب فاز الفريق الإماراتي بنتيجة (2-1) لكنها لم تكُن كافية.

ووقتها خسر الهلال السعودي اللقب أمام سيدني الأسترالي ذهابًا (1-0) وتعادل سلبيًا في الإياب.