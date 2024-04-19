الرياضة

بركات يعلق على تراجع الإسماعيلي ويدافع عن إيهاب جلال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد بركات، نجم النادي ومنتخب مصر السابق أن مركز فريق الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري العام لا يليق، وذلك بعد الهزيمة أمام زد بهدفين مقابل هدف.

بركات: أعذر إيهاب جلال.. ومركز الإسماعيلي في الدوري لا يليق

قال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعذر إيهاب جلال، الظروف لا تكون في صفه دائمًا، ويقوم بتصعيد لاعبين من الناشئين في ظل قائمة الفريق الحالية غير القوية".

وأضاف: "ننتظر عودة بعض لاعبي الإسماعيلي، مثل إيريك تراوري، الذي لا يستطيع استعادة مستواه، هو يحصل على الفرصة ولا يقدم الإضافة".

وتابع: "الإسماعيلي لا يعرف كيف يستغل مهارة وسرعة وخبرات إيريك تراوري.. هناك لاعبين مبشرين في الفريق مثل عمر الساعي".

وأكمل: "لا يليق أن يكون الإسماعيلي في المركز الـ 14 بعد 18 مباراة، وحصل على 18 نقطة فقط، أي يحصل على نقطة واحدة من كل مباراة".

وواصل: "الدور الثاني المباريات تكون فيه صعبة، وهناك فرق يتبقى لها مباريات مؤجلة، وتستطيع عبور الإسماعيلي في جدول الترتيب".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "لا تشعر أن الإسماعيلي لديه قائد في الملعب، على اللاعبين أن يعرفون أن الإسماعيلي فريق كبير، ويجب أن يعود لتقديم كرته الجميلة، وأن ينافس على البطولات مُجددًا".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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