نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهنئة خاصة من بيريز لثنائي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نزل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إلى غرفة خلع الملابس في ملعب الاتحاد، لتهنئة لاعبيه، بعد إقصاء مانشستر سيتي.

تهنئة خاصة من بيريز لثنائي ريال مدريد

وبلغ ريال مدريد، نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي، بعد التعادل 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية.

وقدم بيريز، تهنئة ومودة خاصة لقائد الفريق ناتشو، وحارس المرمى أندري لونين.

وترأس بيريز، بعثة ريال مدريد إلى مانشستر، حيث كان قريبا من اللاعبين في جميع الأوقات، حسب مصادر من النادي الملكي.

وشكر بيريز، لاعبي الفريق الملكي، على الجهد الكبير الذي بذلوه أمام المان سيتي حامل اللقب.

ونشر ريال مدريد، مقطع فيديو، يجسد مدى القرب والود الذي يجمع فلورنتينو بيريز ولاعبيه.

وعانق رئيس ريال مدريد، قائد الفريق، ناتشو، قبل أن يهنئ بقية اللاعبين على الفوز.

