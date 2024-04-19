نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شوقي يطمئن على كافة الترتيبات بعثة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الكونغو، عدة جلسات مع الجهاز الإداري للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة مازيمبي التي تجمع الفريقين غدا السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمد شوقي على التواصل مع مسئولي السفارة المصرية في الكونغو؛ للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية والتنسيق مع الجانب الكونغولي؛ لتوفير الأجواء اللازمة للفريق خلال اللقاء.

ويختم الأهلي تدريباته في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب تي بي مازيمبي وهو نفس الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين غدا.

