نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارفاخال يعود إلى تدريبات ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطى داني كارفاخال الآلام العضلية التي منعته يوم الأربعاء من إنهاء مواجهة إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

عاد اللاعب اليوم السبت إلى مقر تدريبات "الملكي" عشية الكلاسيكو، حيث خاض حصة تدريبية شهدت أيضًا تواجد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بينما غاب عنها فيرلان ميندي بسبب حمل عضلي خفيف.

كارفاخال يعود إلى تدريبات الريال

ولن يغيب اللاعبان الذين أصابهما الإرهاق في نهاية مواجهة مانشستر سيتي وهما كارفاخال وفينيسيوس عن الكلاسيكو، فقد شارك كلاهما في التدريب اليوم وكانا في حالة جيدة.

ولن يجري مدرب الريال كارلو أنشيلوتي غالبًا أي تغييرات على الرغم من امتداد إياب ربع النهائي لوقت إضافي وركلات ترجيح لاحقة.

وإن غاب ميندي فسيدفع أنشيلوتي غالبًا إما بفران غارسيا أو بناتشو فرناندث في الرواق الأيسر.