نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (0-0) الشوط الثاني مباشر الآن.. مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي، اليوم السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، وذلك في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد تي بي مازيمبي في الكونغو.

وانطلقت مباراة الأهلي ومازيمبي، في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبيفيما يلي تفاصيل أخبار مباراة الأهلي ومازيمبي مباشرة لحظة بلحظة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونقدم مع معلومات كاملة عن اللقاء تتضمن: موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة، تردد القناة الناقلة، معلق وحكم المباراة، تشكيل المارد الأحمر اليوم، قائمة الأهلي، غيابات المارد الأحمر.

مباشر.. نتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي لحظة بلحظة في دوري أبطال إفريقيا من البداية مع ملخص الأحداث مباشرة من هنا .

يمكنك متابعة أحداث مباراة الأهلي ومازيمبي لحظة بلحظة، تحديث مباشر، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من البداية مع ملخص الأحداث مباشرة كما يلي:

- بداية مباراة الأهلي ضد مازيمبي

أحداث الشوط الأول:

ق 1: ركنية أولى لصالح الأهلي وبداية هجومية.

ق2: معلول ينفذ الركنية لمسها عبدالمنعم لتصل لوسام ابو علي ويسدد في الشبكة الخارجية للقائم الأيسر لحارس مازيمبي.



ق 3: ركلة حرة لصالح الأهلي ومعلول يرسلها داخل المنطقة وتمر خارج المرمى.

ق 4: أكرم توفيق يحاول الاختراق من وسط الملعب ويشتتها حارس مازيمي لتصل للسولية ويحاول التسديد مباشرة في المرمى الخالي وتصطدم بمدافع مازيمبي.

ق 6: عرضية من مازيمبي شتتها معلول بنجاح.

ق 7: تصويبة قوية من خارج المنطقة لصالح مازيمبي بعيدة عن مرمى الأهلي.

ق 10: خطأ ضد عبدالقادر في وسط الملعب.

ق 11: تماس لصالح مازيمبي في وسط الملعب.

ق 12: لعب عشوائي بين الفريقين والكرة في وسط الملعب.

ق 12: مطالب من لاعبي مازيمبي باحتساب ركلة جزاء بادعاء اصطدام الكرة في يد مدافع الأهلي عبدالمنعم.

ق 13: حكم المباراة يأمر باستمرار اللعب.

ق 14: تماس لصالح الأهلي قريب من 18 مازيمبي.

ق 15: تماس لصالح الأهلي في وسط الملعب.

ق 16: عرضية من مازيمبي تصل سهلة في يد شوبير.

ق 17: خطأ لصالح الأهلي في وسط ملعبه.

ق 18: طويلة من ربيعة تصل لحارس مازيمبي بسهولة.

ق 18: عرضية طويلة من كيتا لاعب مازيبمي ويتصدى شوبير والكرة تصطدم بلاعب مازيمبي وتذهب ركلة مرمى للأهلي.

ق 19: سيطرة نسبية من لاعبي مازيمبي في وسط الملعب.

ق 20: مرتدة سريعة للأهلي وعبدالقادر يمرر لرضا سليم المنفرد ويسدد قوية أعلى مرمى مازيمبي.

ق 20: كينزوبي يسدد قوية بجوار مرمى الأهلي.

ق 21: تماس لصالح الأهلي وسط ملعب مازيمبي.

ق 22: تماس للأهلي في وسط ملعبه.

ق 23: أكرم يستخلص الكرة في وسط الملعب ويمرر لأبوعلي داخل الـ18 والكرة تقف تحت قدمه وينقذها دفاع مازيمبي.

ق 24: تبادل للكرة بين لاعبي مازيمبي وتراجع دفاعي للأهلي.

ق 25: عرضية من مازيمبي تصل لمصطفى شوبير سهلة.

ق 25: تسلل على وسام أبوعلي.

ق 26: محاولة من عبدالقادر الذي راوغ مدافع مازيمبي بطريقة رائعة ولكن تدخل مدافع أخر واستخلص الكرة.

ق 27: تماس لصالح الأهلي في وسط الملعب.

ق 28: تمريرة طويلة من دفاع مازيمبي تصل لمصطفى شوبير.

ق 29: تحضير من لاعبي الأهلي من الخلف.

ق 29: خطأ لصالح رضا سليم في وسط الملعب.

ق 29: تقدم من عبدالمنعم يمرر لعبدالقادر ويرسل عرضية دون عنوان.

ق 30: تماس لصالح مازيمبي في وسط ملعبه.

ق 31: ركنية لصالح مازيمبي تنفذ خارج المنطقة ورأسية من مهاجم مازيمبي تعلو مرمى شوبير.

ق 32: رضا سليم يسقط ويفقد الكرة في وسط الملعب.

ق 33: تماس لصالح مازيمبي قريب من 18 الأهلي ودفاع الأهلي يتعامل ويشتت الكرة.

ق 34: دفاع الأهلي يتصدى لمحاولة من مازيمبي ويستحوذ على الكرة.

ق 35: تماس لصالح مازيمبي في وسط ملعب الأهلي.

ق 36: تمريرة طويلة من لاعبي مازيمبي يستلمها إبراهيما كيتا ويسدد وشوبير ينقذها والحكم يحتسبها تسلل لصالح الأهلي.

ق 37: عبدالقادر يرسل عرضية خطيرة يخطئها رضا سليم.

ق 38: خطأ لصالح مازيمبي قريب من 18 الأهلي جهة اليسار وكارت أصفر لصالح علي معلول.

ق 39: كينزوبي ينفذ الركلة الحرة ودفاع الأهلي يشتت والكرة تنتهي بركلة مرمى لصالح الأهلي

ق 40: تمريرة طويلة من هاني تصل لحارس مازيمبي بسهولة.

ق 42: عرضية من كيتا يشتتها محمد هاني في الوقت المناسب.

ق 42: وسام ابوعلي يتحصل على خطأ في مكان مميز قريب من 18 مازيمبي.

ق 43: أبو علي يسدد الركلة الحرة أعلى مرمى مازيمبي.

ق 44: خطأ لصالح الأهلي في وسط ملعبه.

ق 45: سقوط كوكا في وسط الملعب وخروج محمولًا للعلاج.

ق 45: استنئاف المباراة.

ق 45: دقيقتان وقت بدل من الضائع.

ق 45+1: اخطر فرص المباراة من مازيمبي ومصطفى شوبير ينقذ هدف محقق.

ق 45+ 2: ركنية لصالح مازيمبي.

ق 45+2: شوبير ينقذ هدف اخر محقق لمازيمبي.

إنتهاء الشوط الأول.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

خاض النادي الأهلي 10 مباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، ونجح في الخروج في 9 مباريات منها بشباكه نظيفة، وهي كما يلي:

نتيجة الأهلي (3-0) سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ 32

نتيجة الاهلي (4-0)سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32

نتيجة المارد الأحمر (3-0) ميدياما الغاني الجولة الأولى في دور المجموعات.

نتيجة الاهلي (1-1) يانج أفريكانز التنزانى الجولة الثانية في دور المجموعات.

نتيجة الاهلى (0-0) شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة في دور المجموعات.

نتيجة المارد الأحمر (0-0) شباب بلوزداد الجزائري الجولة الرابعة في دور المجموعات.

نتيجة الاهلي (1-0) ميدياما الغاني الجولة الخامسة من دور المجموعات.

نتيجة المارد الأحمر (1-0) يانج افريكانز التنزاني الجولة السادسة من دور المجموعات.

نتيجة الأهلى (1-0) سيمبا التنزانى ذهاب دور ربع النهائي.

نتيجة الأهلى (2-0) سيمبا التنزانى إياب دور ربع النهائي.

كيف تأهل الفريقان لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

تأهل الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على نادي سيمبا التنزاني كما يلي:

نتيجة مباراة الذهاب: فوز الأهلي بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا في الكونغو.

نتيجة مباراة الإياب: فوز الأهلي بهدفين دون رد على ملعب استاد القاهرة أحرزهما عمرو السولية ومحمود عبدالمنعم كهربا.

تأهل مازيمبي لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على نادي بترو أتليتكو الأنجولي كما يلي:

نتيجة مباراة الذهاب: التعادل بين الفريقين دون أهداف في الكونغو.

نتيجة مباراة الإياب: فوز مازيمبي بهدفين مقابل هدف في أنجولا.

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي بتوقيت القاهرة اليوم والقنوات الناقلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه النادي الأهلي المصري لكرة القدم نظيره مازيمبي في مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب نادي مازيمبي في مدينة لوبومباشي في الكونغو.

وتحدد موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بتوقيتات عدد من الدول كما يلي:

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة السبت 20 أبريل 2024.

ويوافق توقيت مباراة الاهلي في السودان الساعة 3 مساءً.

ويأتي موعد ماتش الأهلي ومازيمبي يوم السبت بتوقيت الأردن الساعة 4 مساءً.

ويوافق موعد مباراة الاهلي في الكويت الساعة 4 مساءً.