نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أكرم توفيق يغادر مباراة مازيمبي بسبب إصابة قوية في الرأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي، مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أكرم توفيق يغادر مباراة مازيمبي وفي الدقيقة ٦٩ اضطر أكرم توفيف لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة بجرح في الرأس تعرض له خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة. ودفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باللاعب محمد مجدي أفشة بدلًا من أكرم توفيق المصاب. ويلتقي الأهلي حاليًا مضيفه مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.