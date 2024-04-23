تشكيل الهلال المتوقع ضد العين في دوري أبطال آسيا.. الدوسري يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام نظيره فريق العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجاري، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

متى تنطلق مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي؟

ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال السعودي، مواجهة حاسمة أمام العين الإماراتي على ملعبه ستاد المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وستنطلق صافرة مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة العين الإماراتي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، على البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports AFC HD.