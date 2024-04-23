العين يتأهل الى نهائي ابطال اسيا بعد اقصاء الهلال السعودي

العين يتأهل الى نهائي ابطال اسيا بعد اقصاء الهلال السعوديتأهل العين الإماراتي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، رغم خسارته من الهلال السعودي (2-1)، على ملعب المملكة أرينا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد هزاع بن زايد الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز العين (4-2)، ليصعد الفريق الإماراتي بمجموع المباراتين (5-4).

أحرز الأهداف في مباراة اليوم كل من روبن نيفيز في الدقيقة (4) وسالم الدوسري (51) للهلال، فيما سجّل إيريك جورجينس هدف العين الوحيد (12).

ومن المنتظر أن يواجه العين في المباراة النهائية الفائز من مباراة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

بدأت المباراة بضغط عالٍ من لاعبي الهلال، ليحصل ميشيل ديليجادو على ركلة جزاء، بعد عرقلته من قبل كوامي، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، وترجمها روبن نيفيز بنجاح في الدقيقة 4.

وعدّل العين النتيجة سريعا، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 12، عن طريق لاعبه إيريك جورجينس، بعدما تلقى تمريرة من زميله يحيى نادر، سددها أرضية زاحفة في الشباك.

وشهدت الدقيقة 25 كرة خطيرة لصالح الهلال، بعد عرضية من جهة اليسار حاول مدافع العين أحمد برمان أن يشتتها بعيدا لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر.

وسدد سافيتش كرة رأسية في الدقيقة 34، لكن خالد عيسى حارس العين أنقذها.

ورد العين بهجمة خطيرة في الدقيقة 36، بعد تسديدة قوية من سفيان رحيمي لكنها مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 42 احتساب ركلة جزاء للعين، بعد إعاقة رحيمي من قبل حسان تمبكتي، لكن الحكم ألغاها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأهدر سالم الدوسري فرصة هدف محقق للهلال في الدقيقة 46، بعدما تلقى تمريرة بينية قابلها بتسديدة مرت أعلى المرمى.

الشوط الثاني

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني ضغطًا هجوميًا متواصلًا من لاعبي الهلال، وسجل الزعيم السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 51، عن طريق الدوسري بعد تسديدة أرضية قوية.

وفي الدقيقة 59 أهدر الهلال فرصة هدف محقق، بعدما انفرد ميشيل ديلجادو بحارس العين، لكن خالد عيسى تصدى لتسديدته بشكل رائع.

ورد الهلال بهجمة خطيرة أخرى في الدقيقة 63، بتسديدة من سافيتش من داخل منطقة الجزاء، لكن أبعدها دفاع العين لركلة ركنية.

وسجل العين هدفا في الدقيقة 72، لكن حكم المباراة قرر إلغاءه بداعي وجود تسلل على فلاح وليد.

وشهدت الدقيقة 86، تسديدة من ديلجادو أبعدها حارس العين ببراعة.

وألغى حكم المبارة هدفًا آخر للعين، بداعي خطأ على سفيان رحيمي في بداية اللعبة، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجومًا مكثفًا من الهلال بحثًا عن الهدف الثالث، وأضاع محمد كنو فرصة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، كما سقط سافيتش في منطقة الجزاء، وسط مطالبات من لاعبي الزعيم باحتساب ركلة جزاء.

المصدر- موقع كوورة