نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط تشيلسي أمام آرسنال بخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر نادي آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، بعد اكتساح نظيره تشيلسي اليوم في الجولة الـ29 من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بنفس عدد نقاط فريق آرسنال بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، بعد فوز آرسنال أمام تشيلسي بخماسية.



ترتيب الدوري الإنجليزي



1 - آرسنال 74 نقطة.

2 - ليفربول 74 نقطة.

3- مانشستر سيتي 73 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام 60 نقطة

6 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

7 - مانشستر يونايتد 50 نقطة

8 - ويستهام يونايتد 48 نقطة

9 - تشيلسي 47 نقطة

10 - برايتون 44 نقطة

11 - وولفرهامبتون 43 نقطة

12 - فولهام 42 نقطة

13 - بورنموث 42 نقطة

14 - كريستال بالاس 36 نقطة

15 - برينتفورد 35 نقطة

16 - إيفرتون 30 نقطة

17 - نوتينجهام فورست 26 نقطة

18 - لوتون تاون 25 نقطة

19 - بيرنلي 23 نقطة

20 - شيفيلد يونايتد 16 نقطة.

ويذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع آرسنال حتى آخر جولة.