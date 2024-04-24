نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهل العين.. موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم حول العالم، نحو مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في موسمه الحالي 2023-2024، عقب تأهل فريق العين الإماراتي إلى هذا الدور على حساب نظيره الهلال السعودي.

العين الإماراتي يقصي الهلال ويبلغ نهائي دوري أبطال آسيا

تمكن فريق العين الإماراتي، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور النهائي.

العين يترقب منافسه في نهائي دوري أبطال آسيا

ينتظر فريق العين الإماراتي، اللعب ضد الفائز من مباراة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما الياباني، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2024

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2024، التي سيكون طرفها فريق العين الإماراتي، يوم 11 شهر مايو القادم، على أن تكون مباراة الإياب في الـ 25 من الشهر نفسه.