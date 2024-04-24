نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام شيفيلد اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة شيفيلد

حراسة المرمى: أندري أونانا

أندري أونانا خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، كاسيميرو، آرون وان بيساكا

ديوجو دالوت، هاري ماجواير، كاسيميرو، آرون وان بيساكا خط الوسط: كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز

كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز خط الهجوم: راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو، أنتوني

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.