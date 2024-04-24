نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقّى مانشستر سيتي ضربةً باستبعاد إرلينج هالاند عن مواجهة برايتون الخميس في الجولة التاسعة والعشرين المؤجلة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بسبب الإصابة.

وغاب هالاند (23 عامًا) عن فوز فريقه على تشيلسي 1-0 السبت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي الكأس بسبب إصابةٍ عضليّة تعرّض لها خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز الأخير 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي وتأهّله.

ويتصدّر هالاند ترتيب هدّافي الدوري مشاركةً مع كول بالمر مهاجم تشلسي (20 هدفًا).

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب إلى تقليص الفارق مع أرسنال المتصدر (77 نقطة) إلى نقطةٍ واحدة في حال فوزه على برايتون، علمًا أن له مباراة ناقصة أيضًا.