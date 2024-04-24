أنشيلوتي أبرزهم.. المرشحين لجائزة مدرب الشهر في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، عن المرشحين لجائزة مدرب الشهر في بطولة الدوري الإسباني، والذي جاء من ضمنهم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد.

حيث حقق فريق ريال مدريد الفوز على غريمه التقليدي برشلونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة كلاسيكو الأرض التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

لا ليجا تعلن ترشيح أنشيلوتي لجائزة مدرب الشهر

وأعلن الحساب الرسمي لموقع لا ليجا عبر منصة “إكس، أن هناك ثلاث مدربين مرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر أبريل.

وأوضحت رابطة الدوري الإسباني، أن من ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني كل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ومانويل بيلجريني مدرب ريال بيتيس، وكيكي سانشيز مدرب إشبيلية، وذلك بعدما تألقوا بشكل مميز مع فرقهم.