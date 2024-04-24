نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. المنصورة إلى دوري المحترفين بعد التعادل أمام مالية كفر الزيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن نادي المنصورة الصعود رسميا لدوري المحترفين المصري، وذلك بعد التعادل السلبي في المباراة التي جمعته أمام مالية كفر الزيات.

وخاض المنصورة منافسة على الصعود بجانب مركز شباب القزازين لكن المنصورة كان لها الصدراة والصعود في النهاية.

فرصة نحو الممتاز

ويمتلك المنصورة فرصة ذهبية للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة بعد تأهله للملحق المؤهل لمسابقة الدوري.



فرحة جماهيرية

ولاقى صعود النادي العريق فرحة جماهيرية كبيرة خاصة كون المنصورة نادي عريق وصاحب جماهيرية كبيرة.

وبجانب صعود المنصورة هبط نادي بلقاس بعد الخسارة أمام تلا بهدفين نظيفين