نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد بطلا لدوري نجوم قطر للمرة الـ17 في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق السد القطري من حسم لقب دوري نجوم إكسبو بفوزه على مستضيفه الشمال برباعية دون رد في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

سجل رباعية السد حسن الهيدوس وجونزالو بلاتا وأكرم عفيف "ركلة جزاء" وباولو أوتافيو بواقع هدفين في كل شوط من شوطي المباراة.

وتمكن الريان من الإرتقاء للمركز الثاني بفوزه الثمين على حساب ضيفه الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حقق الغرافة الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على حساب مستضيفه الوكرة.

وحقق أم صلال الفوز بهدفين دون رد على حساب ضيفه الدحيل أحرزهما لوكاس جواو، وحقق المرخية فوزا هاما على حساب العربي بهدفين مقابل هدف في رحلة الفريق للبحث عن البقاء، فيما حقق قطر فوزا مثيرا على حساب معيذر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وفيما يلي ترتيب فرق دوري نجوم دوري إكسبو قبل جولة الختام:



1- السد 49 نقطة

2- الريان 44 نقطة

3- الغرافة 44 نقطة

4- الوكرة 38 نقطة

5- الدحيل 28 نقطة

6- أم صلال 27 نقطة

7- العربي 26 نقطة

8- قطر 22 نقطة

9-الشمال 22 نقطة

10- الأهلي 20 نقطة

11- المرخية 17 نقطة

12- معيذر 14 نقطة