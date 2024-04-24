نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أسباب تُقرب كيميتش من الانتقال لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن 4 أسباب تُقرب اللاعب الألماني جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن كيميتش يقترب من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعدة أسباب.

وأوضحت إنه من أهم أسباب اقتراب كيميتش من البارسا هو إنتهاء عقده في صيف عام 2025، إضافة إلى الإعجاب الكبير والمتبادل بينه وبين المدرب تشافي هيرنانديز.

وأشارت إلى أنه إذا استمر تشافي مع برشلونة فسوف يقترب كيميتش أكثر من البارسا، وكذلك احتمالية رحيل لاعب خط الوسط أوريول روميو في الميركاتو الصيفي.

وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الخلاف بين جوشوا كيميتش مع المدرب توماس توخيل وإدارة النادي البافاري تقربه من البارسا.