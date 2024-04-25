نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 25- 4- 2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 25 من إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو بطولة دوري روشن السعودي.

أهم مباريات اليوم الخميس

الدوري الإيطالي

روما × أودينيزي: تُستكمل المباراة في تمام الساعة الـ8:00 مساءً، وتذاع عبر قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري السعودي

الأهلي × الرياض: تبدأ الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC sports 1HD.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × برايتون: تبدأ الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD.

موقف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، أما أرسنال فيحتل صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 77 نقطة.