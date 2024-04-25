الرياضة

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 25- 4- 2024 في جميع البطولات

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 25- 4- 2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 25 من إبريل الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات، سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو بطولة دوري روشن السعودي.

أهم مباريات اليوم الخميس 

الدوري الإيطالي

روما × أودينيزي: تُستكمل المباراة في تمام الساعة الـ8:00 مساءً، وتذاع عبر قناة أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري السعودي

× الرياض: تبدأ الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC sports 1HD.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × برايتون: تبدأ الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 1HD.

موقف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، أما أرسنال فيحتل صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 77 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا