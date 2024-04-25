نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج الذي يتنافس فيه عدد كبير من نجوم الدوري الإنجليزي على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف البريميرليج في الموسم الحالي.



مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يحافظ على صدارة جدول هدافي البريميرليج، حيث سجل حتى الآن 20 هدف وينافسه كول بالمر نجم تشيلسي الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد الرصيد من الأهداف.



يحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول المركز الرابع في جدول هدافي البريميرليج برصيد 17 هدف ويسعى لخطف لقب الهداف من هالاند بينما يحتل أولي واتكينز نجم أستون فيلا المركز الثالث برصيد 19 هدف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 20 هدف

2 - كول بالمر - تشيلسي - 20 هدف

3 - أولي واتكينز- أستون فيلا - 19 هدف

4 - محمد صلاح - ليفربول - 17 هدف

5 - دومينيك سولانكي - بورنموث - 17 هدف

6 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 17 هدف

7 - هيونج مين سون - توتنهام - 15 هدف

8 - جارود بوين - ويستهام يونايتد - 15 هدف

9 - بوكايو ساكا - آرسنال- 14 هدف

10 - فيل فودين - مانشستر سيتي - 14 هدف