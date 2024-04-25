نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الخميس 25- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي حتى الآن قبل انطلاق الجولة 29. وتبدأ الجولة 29 من بطولة دوري روشن السعودي، اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري. ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 هدف، ويليه ميتروفيتش لاعب الهلال برصيد 22 هدف. وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي: 1- كريستيانو رونالدو - النصر 29

2- أليكساندر ميتروفيتش - الهلال 22

3- عبد الرزاق حمد الله - الاتحاد 18

4- أندرسون تاليسكا - النصر 16

5- جورج كيفين نكودو - ضمك 15

6- فراس البريكان - الأهلي 14

7- سالم الدوسري - الهلال 13

8- مالكوم - الهلال 13

9- ساديو ماني - النصر 12

10- أوديون إيجالو - الوحدة 12

11- بيرنارد مينساه - الطائي 12