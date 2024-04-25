نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. السيتي يرفع شعار "ممنوع الخسارة" أمام برايتون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يرفع نادي مانشستر سيتي شعار "ممنوع الخسارة" قبل مواجهة نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتواجد مانشستر سيتي في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، جمعها من الفوز في 22 مباراة، والتعادل في 7، والخسارة 3، وتسجيل 76 هدفًا، وتلقي 32، بينما يحل فريق برايتون في المركز 11 برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في مثلها، وتلقي الخسارة في 10 لقاءات، وتسجيل 52 هدفًا وتلقي 50.

وتاريخيًا التقى فريقا برايتون ضد مانشستر سيتي في 25 مواجهة قبل مواجهة اليوم، فاز أصحاب الأرض في 5 مباريات فقط، وتعادلوا في 3، وخسروا أمام "السيتزنز" خلال 17 لقاء.



وأحرز لاعبو برايتون 31 هدفًا، بينما سجل مانشستر سيتي 58 هدفًا، ويتصدر قائمة هدافي مباريات الناديين النجم الشاب فيل فودين برصيد 8 أهداف، يليه سيرجيو أغويرو بواقع 5 أهداف.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية للمباراة بواقع 1.27 مليار يورو، مقابل 505 ملايين لصالح نادي برايتون، بينما يعتلي النجم النرويجي إيرلينغ هالاند قائمة أغلى اللاعبين بقيمة تصل إلى 180 مليون يورو.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي النرويجي إيرلينغ هالاند، والبريطاني فيل فودين في مباراة اليوم، بعد غيابهما عن التدريب أمس الأول، فيما بات المدافع الإنجليزي جون ستونز جاهزًا للمشاركة في اللقاء.



ولم يلعب مانشستر سيتي في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي بسبب مشاركته في كأس الاتحاد، ليحتل المركز الثالث بعد فوز آرسنال وليفربول على وولفرهامبتون وفولهام على الترتيب.

وتأهل فريق مانشستر يونايتد لملاقاة جاره مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2023-2024، بعدما فاز بصعوبة على تشيلسي 1-0.

وحصل مانشستر سيتي على النسخة الماضية من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بعدما فاز 2-1.