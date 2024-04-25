نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللاعبين القدامى تشكر الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى الشكر لمجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب والمدير التنفيئى د.سعد شلبى لتكريم رمز نادى الزمالك والكرة المصرية كابتن محمود ابورجيلة نائب رئيس الجمعية واهدائه درع النادى اثناء استقبال المدير التنفيذى للاهلى لوفد الجمعية المكون من الكابتن احمد شوبير رئيس الجمعية والكابتن فتحى مبروك وربيع يس عضوا المجلس وامين الصندوق الاعلامى صلاح دندش والسكرتير العام محمد الجرجاوى واعتذر عن الحضور كابتن عثبد العزيز عبد الشافى عضو المجلس لمرضه.

