الرياضة

علي ماهر يحاضر لاعبي المصري بالفيديو استعدادا للداخلية بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري محاضرة فنية  بالفيديو للاعبي الفريق البورسعيدي اليوم قبل انطلاق المران المسائي استعدادا لمواجهة الداخلية بالجولة العشرين من الدوري الممتاز.

علي ماهر يحاضر لاعبي المصري بالفيديو استعدادا للداخلية بالدوري

تنطلق هذه المباراة في الرابعة عصر يوم الأحد المقبل الموافق 24 ابريل الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني  وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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