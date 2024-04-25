نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يحتفي بقائده عمرو موسى بعد وصوله للمباراة 300 مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة نظيره فريق الداخلية بالجولة العشرين من منافسات الدوري الممتاز.

على هامش المران على ملعب ستاد الكلية الحربية، حرص محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق والجهاز الفني بقيادة علي ماهر ونجوم الفريق على الاحتفاء بقائد الفريق عمرو موسى وذلك بعد خوضه ل 300 مباراة في الفريق في كافة المسابقات وذلك منذ انضمام اللاعب للمصري قادمّا من صفوف فريق نبروه مطلع موسم 2014/2013 حيث أعد الجهاز الإداري للفريق قميص المصري يحمل الرقم 300 للاعب.

موعد مباراة المصري ضد الداخلية

تنطلق هذه المباراة في الرابعة عصر يوم الأحد المقبل الموافق 24 ابريل الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.

