انت الأن تتابع خبر الجمعة .. تواصل منافسات الجولة 17 من دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل الجمعة، منافسات الجولة 17 من دوري المحترفين بإقامة مباراتين.

ويستضيف شباب الأردن نظيره الوحدات عند السادسة مساء على ملعب البترا ، فيما يحل سحاب ضيفاً على الرمثا عند الـ 8:45 مساء على ستاد الحسن.

ويلتقي الفيصلي مع الأهلي عند السادسة مساء السبت على ملعب السلط، فيما يستقبل الحسين نظيره شباب العقبة عند الـ 8:45 مساء على ستاد الحسن.

ويلتقي اليوم السلط مع معان عند السادسة مساء على ملعب السلط، فيما يستقبل الجليل ضيفه مغير السرحان عند الـ 8:45 مساء على ستاد الحسن.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 44 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 39، يليه الوحدات 32، ثم الرمثا 25، شباب العقبة 22، معان 17، السلط وشباب الأردن 16، مغير السرحان 15، الأهلي 14، سحاب والجليل 12 .