نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة سالم الدوسري مع الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية خلال الساعات القليلة الماضية عن تطورات إصابة سالم الدوسري، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وموقفه من العودة إلى المشاركة مع الفريق مجددًا.

وأصيب سالم الدوسري خلال مشاركته مع فريقه ضد نادي العين الإماراتي في مشوار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الذي لعب مساء الثلاثاء الماضي.

ودبت إصابة الدوسري حالة من القلق في صفوف الزعيم وتخوفهم من عدم قدرته على المشاركة بشكل سريع مع نادي الهلال خلال الفترة القادمة.

تفاصيل إصابة الدوسري

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية أن إصابة الدوسري هي تمزق في العضلة الخلفية، وأن اللاعب سوف يستغرق مدة خمس أسابيع كحد أقصى من أجل العلاج والتأهل.

وسيواجه نادي الهلال نظيره نادي الفتح مساء اليوم الجمعة والموافق السادس والعشرين من شهر أبريل ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد سبعة وسبعين نقطة في حين يأتي نادي الفتح في المركز السادس برصيد أربعين نقطة.

