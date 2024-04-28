نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة الداخلية بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة العشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة الداخلية بالدوري

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسين السيد لخط الظهر، حسين فيصل، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسن علي، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، محمود حمادة، ايزي ايميكا، أمادو با، غيلاس جناوي، صلاح محسن، الناشئ أحمد فؤاد.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من مصطفى عطية ومحمود حسين كمساعدين، أحمد ناصر حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم حسام عزب بمعاونة من زميله علاء صبري.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حيث فاز المصرى فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 27 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا آخر.

