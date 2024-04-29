نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور عماد سليمان.. الإسماعيلي ينهي مرانه الرئيسي قبل مواجهة الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الإسماعيلي، نظيره الأهلي، في السابعة مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو، في إطار منافسات الجولة العشرون، من دوري نايل.

ملامح مران الإسماعيلي الرئيسي قبل مواجهة الأهلي

واتسم مران الدراويش بالجدية والحماس بين اللاعبين نظرا لأهمية اللقاء، ولحاجة الفريق لتحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة.

وشهد المران حضور عماد سليمان المشرف العام على الفريق وشوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي.

ويتجه الفريق إلى الإسكندرية صباح غد الثلاثاء للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراتى الأهلي وفاركو.

جلسة تحفيزية للاعبي الدراويش قبل مواجهة الأهلي

عقد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، جلسة تحفيزية للاعبين، قبل انطلاق المران الرئيسي، اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها، بعد غد الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص جلال على عقد تلك الجلسة لتحفيز اللاعبين والرفع من روحهم المعنوية قبل المواجهة المرتقبة، بالإضافة إلى رفع الضغوط من عليهم.

وشدد مدرب الدراويش، خلال الجلسة على ثقته في قدرات اللاعبين، لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب جلال اللاعبين بضرورة التركيز لتجنب الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية للفريق.

وفي نفس السياق، يعكف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، على دراسة مواجهات الأهلي الأخيرة في بطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، استعدادا لمواجهته ضمن منافسات دوري نايل.

وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تسجيل مواجهة الأهلي الأخيرة في الدوري أمام الزمالك، بالإضافة إلى مواجهتي المارد الأحمر أمام مازيميبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لدراسة اداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديد نقاط القوة والضعف.

طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة هشام محمد

قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي إن هشام محمد لاعب الوسط تعرض لتمزق من الدرجة الأولي في العضلة الضامة.

وأضاف طبيب الفريق في تصريحات صحفية:”اللاعب يخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف من أجل سرعة تجهيزه للانضمام للتدريبات الجماعية”.