عاجل.. حقيقة إصابة محمد الشناوي قبل مواجهة الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، التي تعرض لها في مران أمس الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة

حقيقة إصابة محمد الشناوي قبل مواجهة الإسماعيلي



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن الشناوي خرج من مران الفريق امس، بعد ان شعر بآلام في عضلة السمانة قبل نهاية تدريبات الفريق، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي غدا ببطولة الدوري الممتاز.



وأضاف، أن الشناوي أجرى أشعة في احدى المراكز الطبية المتخصصة مساء أمس، وأكدت وجود شد خفيف في عضلة السمانة، ومن المتوقع ان يغيبب أسبوع عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر.



وكان الاهلي قد فاز على مازيمبي في المباراة الماضية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الإسماعيلي غدا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.