نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقترب من ربع مليون جنيه.. الأهلي يوقع عقوبة قاسية على لاعبه المتمرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعض الأزمات التي تواجه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد وجود بعض الصدامات بين اللاعبين والمدير الفني السويسري مارسيل كولر.

تفاصيل عقوبات لاعبي الأهلي

أكد عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي في تصريحات مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس: "مارسيل كولر طلب عدم فرض عقوبة على عمرو السولية لأنه لا يرى أن اللاعب تجاوز في حقه خاصة وأن اللاعب صافح مدربه بشكل طبيعي وانفعاله على الدكة شئ آخر".

وتابع: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، رفض طلب كولر وتمسك بمعاقبة اللاعب بسبب المنظر العام الذي ظهر علي الشاشات، عكس زميليه حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة اللذين اعترضا داخل غرف خلع الملابس، وعقوبة السولية 10% من الراتب الشهري وليس قيمة العقد".

الأهلي يضاعف عقوبة أفشة

واصل: "الشحات عقوبته 100 ألف جنيه عكس محمد مجدي أفشة الذي تلقى عقوبة مضاعفة بسبب حديثه مع المدرب عن عدم وجود عدالة في المشاركة".

واختتم: "استبعاد أفشة من مواجهة الإسماعيلي تأديبي وليس فني، وعقوبته تزيد عن 200 ألف جنيه".

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