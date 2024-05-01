نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمد إبراهيم: عدم التوفيق السبب في هزيمتنا أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كابتن حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن الخسارة من الأهلي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال حمد في تصريحاته عقب المباراة: "النتيجة لا ترضينا ولولا تألق مصطفى شوبير لكانت الأمور تغيرت".

وتابع: "واجهنا سوء توفيق كبير خلال مباراة اليوم وبأمر الله يحالفنا الحظ في المباريات المقبلة".

وأتم: "أغلقنا مباراة الأهلي ونبدأ التركيز الآن على مباراة فاركو المقرر لها السبت المقبل".

وتلقى الإسماعيلي خسارة موجعة أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ٢٠ من بطولة الدوري العام.