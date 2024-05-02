عماد النحاس: شوبير يمتلك شخصية قوية.. والشناوي له تأثير في غرفة الملابس

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد عماد النحاس، نجم الأهلي السابق بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل.

النحاس: العلاقة بين الشناوي وشوبير جيدة

قال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع على قناة المحور: العلاقة بين الشناوي وشوبير جيدة للغاية".

وتابع: "أحب شخصية مصطفى شوبير قبل اللعب مع الأهلي بشكل أساسي، وعلاقته جيدة بكل اللاعبين".

وأكمل: "محمد الشناوي محبوب وله كلمه في غرف خلع الملابس، شوبير ظهر بشكل متميز جعل إدارة الأهلي تطمئن على مركز حراسة المرمى".