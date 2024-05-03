خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح عبدالفتاح، الخبير التحكيمي، أن ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي صحيحة ولا يوجد فيها شك.

محمد عبدالفتاح: ركلة جزاء الزمالك صحيحة

قال عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "طرد أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي سليم ولا يوجد فيه أزمة، وهدف الزمالك الملغي يوجد فيه شك بسبب ووضع النقاط على الخطوط تمت بشكل خاطىء".

وأضاف: "ركلة جزاء نادي الزمالك الذي سجل منها زيزو هدف الفريق صحيحة ولا يوجد فيها شيء على الاطلاق".

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.