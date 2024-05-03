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أحمد جودة - القاهرة -



أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن التحكيم المصري لا يوجد به معيار ثابت في القرارات، مُشيرًا إلى أن الحكم محمد عادل تسرع في إشهار البطاقة الحمراء لأسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي في مباراة الزمالك.

ضياء السيد: لا يوجد معيار واحد في قرارات الحكام المصريين



وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إصابة مصطفى شلبي ونزول سامسون أكينيولا صحح تشكيل وخطة الزمالك في مباراة البنك الأهلي".



وأضاف: "الحكم محمد عادل تسرع في إشهار البطاقة الصفراء الثانية لأسامة فيصل، الذي لم يظهر وكأنه يتحايل للحصول على ركلة جزاء".

وتابع: "ركلة جزاء الزمالك لا يتم احتسابها في العديد من الحالات الأخرى، ولا يوجد معيار ثابت في قرارات الحكام المصريين".



وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الزمالك كان عليه تكثيف الهجوم بعد البطاقة الحمراء لأسامة فيصل، خصوصًا أنه كان يتبقى 40 دقيقة في المباراة".