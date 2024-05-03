نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي أمام الجونة للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد محمد هاني ظهير أيمن الفريق، من مواجهة الجونة، بالدوري المصري.

كولر يستبعد هاني من مواجهة الأهلي والجونة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي قرار المدير الفني، باستبعاد محمد هاني من أجل إراحته بعد تعرضه للإصابة بكدمة في كاحل القدم أمام الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة العشرين، والتي انتهت بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المنتظر أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على خدمات عمر كمال عبدالواحد بشكل أساسي في الجبهة اليمنى، بالمباراة المقبلة.