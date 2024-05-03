وزير الرياضة يكرم منتخب مصر للساق الواحدة في استفتاء الأفضل

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أحمد جودة - القاهرة - كُرم منتخب مصر للساق الواحدة وذلك في حفل استفتاء الأفضل والذي أقيم في نسخته الرابعة بمقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من مسئولى الرياضة المصرية يتقدمهم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تكريم منتخب مصر للساق الواحدة

استطاع منتخب مصر للساق الواحدة تحقيق العديد من الانجازات خلال فترة قصيرة، كما توج العام الماضي ببرونزية دورة الألعاب الإفريقية وتسلم التكريم كابتن محمود عبد العظيم وكابتن عبد الله مصطفى قائدي الفريق، وسلم الجائزة دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق ومستشار الجامعة الأمريكية والسفير الفرنسي إيريك شوفالييه ومحمد عادل حسني رئيس لجنة الساق الواحدة باللجنة البارالمبية المصرية.

كما تم تكريم الشخصيات المصرية والعربية البارزة من بينها الاستاذ محمد عادل حسني رئيس لجنة الساق الواحدة باللجنة البارالمبية المصرية تقديرا على مجهوده في دعم أبطال الرياضة.

وكان التكريم للفائزين بمنحهم درع حجر رشيد وهو ما لاقى اعجابا منقطع النظير من كل المتوجين فى المسابقة.

وكما كان حجر رشيد الأساس لترجمة وفك الرموز والنصوص الهيروغليفية ونشأة علم المصريات

كان الهدف الأسمى لفك رموز الرياضات الفردية على الصعيدين المصري والعربي.